Åžehidin cenazesinde Corona VirÃ¼sÃ¼ tedbirleri

Cenaze tÃ¶reni Ã¶ncesi Elbistan Belediyesi, ÅŸehidin evini, evin Ã¶nÃ¼ndeki taziye Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ve tÃ¶ren alanÄ±nÄ± dezenfekte etti. TÃ¶rene katÄ±lanlara Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan maske daÄŸÄ±tÄ±lÄ±p, ellerine dezenfeksiyon ilacÄ± dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Celal SÃ¼rgeÃ§, normal ÅŸartlarda namazlarda saflarÄ±n sÄ±k tutulduÄŸunu, ancak Corona VirÃ¼sÃ¼ nedeniyle bu namazda saflarÄ±n seyrek tutulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. SÃ¼rgeÃ§, vatandaÅŸlardan iki ellerini yana aÃ§arak saf tutmalarÄ±nÄ± ve tÃ¶renden sonra da cenazeyi askerlerin taÅŸÄ±masÄ±na mÃ¼saade etmelerini istedi.

Åžehit OÄŸuzhan TaÅŸ'Ä±n cenazesi ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocaÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada alÄ±nan helalliÄŸin ardÄ±ndan cenaze tÃ¶ren iÃ§in Hocazade Camii'ne getirildi. Burada dÃ¼zenlenen tÃ¶rene ÅŸehidin ailesi, KahramanmaraÅŸ Valisi Vahdettin Ã–zkan, TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Akif Ã–zkaldÄ±, milletvekilleri, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hayrettin GÃ¼ngÃ¶r, askeri ve mÃ¼lki erkan ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Celal SÃ¼rgeÃ§ helallik aldÄ±ktan sonra cenaze namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ±.

CENAZEYE ASKER DIÅžINDA KÄ°MSE YAKLAÅžTIRILMADI

Baba Muhyi TaÅŸ, anne Selamet TaÅŸ ve ÅŸehidin kardeÅŸlerinin gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durduÄŸu tÃ¶rende kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi, askerler tarafÄ±ndan omuzlara alÄ±ndÄ±. GÃ¶revliler tarafÄ±ndan oluÅŸturulan bir koridorla cenazeyi askerler dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkasÄ±nÄ±n taÅŸÄ±masÄ±na izin verilmedi. Åžehit OÄŸuzhan TaÅŸ, Hocazade MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitlikte defnedildi.

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