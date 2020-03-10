MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi
GeriGündem Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 23:06,Son Güncelleme:/

Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Siirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKKlı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.

Trabzon’un Düzköy ilçesinde şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın evini ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ailenin isteği üzerine şehidin balmumu heykelini yaptırdı.

Belediye görevlileri tarafından eve getirilen şehidin balmumu heykeli annesi Emine Baştan’ı duygulandırdı.

Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehidin balmumu heykelinin evine götürüldüğü anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu paylaşımında, "Şehidimizin annesinin ricası benim için emirdir" ifadelerine yer verdi.

Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle