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Şehidi uğurlarken anlamlı görüntü

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Cenaze#Tören
Şehidi uğurlarken anlamlı görüntü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

İskenderun’da sıcakta yapılan eğitim sırasında aşırı sıvı kaybından şehit olan Semih Erdoğan’ın cenazesinde bir genç kız, askerleri güneşten korumak için şemsiye tuttu.

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Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda yüksek ateş şikâyetiyle kaldırıldıkları hastanede sıvı kaybı nedeniyle şehit olan askerlerden İkmal Er Semih Erdoğan (29) Giresun’da, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman (29) İstanbul’da gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

KÖYÜNDE UĞURLANDI

* Şehit İkmal Er Semih Erdoğan için memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde dün öğlende tören düzenlendi. Sarayburnu Camisi’nde düzenlenen törene, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Erdoğan’ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, milletvekilleri, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından şehit Erdoğan’ın cenazesi, Kuşluhan köyünde toprağa verildi.

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ANNEYE TESELLİ

* Şehit Muhafız Er Hayrullah Hamit Karaman için İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin annesi ve babası taziyeleri kabul etti. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı. Aileye başsağlığı dileyen Bakan Göktaş, şehidin annesini teselli etti. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Karaman’ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

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ANLAMLI GÖRÜNTÜ

Şehit İkmal Er Semih Erdoğan için düzenlenen törene katılan bir şehit yakını, askerleri güneşten korumak için şemsiye tuttu.

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#Şehit#Cenaze#Tören

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