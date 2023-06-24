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Şehide veda

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Pençe- Kilit Operasyonu#Şehit
Şehide veda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras (27), Alanya’da törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Aliefendi Merkez Camisi’nde dün yapılan askeri törene şehidin annesi Selvinaz Aras, babası Hüseyin Aras, 5 kardeşi, akrabaları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Dışişleri eski Bakanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Şehit Alpay Aras toprağa verildi. 

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#Irak#Pençe- Kilit Operasyonu#Şehit

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