Şehide son veda

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Hınıs’a bağlı Bellitaş Mahallesi’ndeki baba evine götürülen şehit Kabala için burada dua edilerek helallik alındı daha sonra Türk bayrakları asılan köy meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası tören mangasınca bir süre omuzlardan taşınan şehit cenazesi, araçla mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis, vatandaşlar ve şehit askerin yakınları katıldı.