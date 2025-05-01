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Şehide son selam

Güncelleme Tarihi:

#Hüseyin Uzun#Gaziantep#Şehit
Şehide son selam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

NEVŞEHİR’de eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun (48), memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzun için dün öğle vakti Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin eşi Hatice, şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye Uzun, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı. 3 çocuk babası Hüseyin Uzun’un büyük oğlu Hüseyin Efe (16), babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın kıldırdığı namaz sonrası şehit Uzun’un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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#Hüseyin Uzun#Gaziantep#Şehit

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