×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehide büyük saygısızlık… Kabrindeki minyatür heykeli çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 21:18

 BURSA’nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çalan şüpheli B.D., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, minyatür komando heykeliyle yürüdüğü anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’ndeki şehitlikte meydana geldi. Şehit Tunahan Yavuz’un kabrine bıraktıkları temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark eden şehidin annesi, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede sanal medyada da paylaşılan olay üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çaldığı belirlenen B.D. (46), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çaldığı minyatür heykelle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!