Şehide büyük saygısızlık… Kabrindeki minyatür heykeli çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’ndeki şehitlikte meydana geldi. Şehit Tunahan Yavuz’un kabrine bıraktıkları temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark eden şehidin annesi, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede sanal medyada da paylaşılan olay üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çaldığı belirlenen B.D. (46), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çaldığı minyatür heykelle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.