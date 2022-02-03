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Şehide acı veda! Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

#Eskişehir#Şehit#Piyade Er Tarık Tarcan

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, “Hakkını helal et oğlum” diyerek oğlundan son kez helallik istedi.

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Şırnak’ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu’na PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit düştü. Tarcan’ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Günay-Hilmi Tarcan çifti, terhisine 20 gün kalan oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Şehide acı veda Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşı, memleketi Eskişehir’e ulaşmıştı. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, bugün cenaze namazı öncesinde Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Burada öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Er Tarcan’ın naaşı top arabası ile uğurlandıktan sonra, defnedilmek üzere Vişnelik Hava Şehitliği’nde götürüldü.

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Şehide acı veda Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenaze törenine; annesi Günay Tarcan, babası Hilmi Tarcan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehide acı veda Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

"BÖYLE Mİ OLACAKTI OĞLUM"

Şehidin tabutunun başında gözyaşı döken baba Hilmi Tarcan, "Böyle mi olacaktı oğlum? Hakkını helal et oğlum, benim hakkım helal olsun" sözleriyle yürekleri dağladı.

Şehide acı veda Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

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#Eskişehir#Şehit#Piyade Er Tarık Tarcan

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