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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu

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Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu
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MUŞ ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Sehi Ormanları ile Çeltikli Vadisi'nde operasyon düzenlendi. 4 sığınağın tespit edildiği operasyonda 6 adet jelikan içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra mühimmat ve bol miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisinde terör operasyonu
Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları, Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak amacıyla ortak operasyon düzenledi. Konuyla ilgili Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzenek, 6 adet bomba atar, 3 adet taarruz tipi el bombası, 8 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği mekanizması, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği mekanizma iğnesi, 1 adet patlamamış fünye, 1 adet güneş paneli, 1 metre elektrik kablosu, 1 adet şarj aleti kablosu, 7 adet yazıcı kartuşu, 1 adet ocak, 1 adet küçük akü, 1 adet panço, 1 adet met, 2 çift ayakkabı, 50 adet yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

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