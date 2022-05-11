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Seher hemşireden koronavirüs mesajı

#Koronavirüs#Salgın#Aşı
Seher hemşireden koronavirüs mesajı

TRABZON’da maske takmaktan yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgınla savaşan sağlıkçıların simgesi olan yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu Bıçak, “Maske kullanımı kalktı ama izleri ve hatıraları bizimle" dedi.

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Maske ile siperlik takmaktan yüzünde izler meydana gelen, bu haliyle çektiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca koronavirüsle savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu Bıçak, 12 Mayıs Hemşireler Günü öncesi pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Pandemi döneminin sağlık çalışanları için yorucu geçtiğini anlatan Bıçak, "Maske kullanımı kalktı ama izleri ve hatıraları bizimle. Pandemi sürecinde hemşire arkadaşlarım ve sağlık çalışanları çok fedakarlıklarda bulundular. Yeri geldi bir anne evladını riske atarak koronavirüslü bir bireyin yanına girerek onun için mücadele etti. Bunlar unutulmamalı. Koronavirüsü de geride bırakacağız elbette tarihte yaşadığımız o salgın hastalıklar gibi. Ama bu fedakarlıklar unutulmamalı ve daimi bir şekilde yaşamalı. Hep beraber çok zorlu süreçler atlattığımızı kimse unutmamalı. Bütün meslektaşlarımın Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Umarım bir daha böyle bir dönem yaşamayız. Pandemisiz sağlıklı günlerimiz olmasını diliyorum” diye konuştu.

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'KORONAVİRÜSLE YÜZ YÜZE OLDUK'

Simge olarak gösterilen fotoğrafının anısını anlatan Bıçak, "Pandemi döneminde koronavirüsten korunmak için taktığım maske ve siperliğin izlerinin olduğu bir fotoğraf. Yüzümdeki izlerin hepsinde, bütün sağlık çalışanlarının izleri var. Bütün sağlık çalışanlarını temsil ediyor. Hemşireler koronavirüs ile hep yüz yüze olduk. Zor günleri geride bıraktığımız için mutluyuz" dedi.

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#Koronavirüs#Salgın#Aşı

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