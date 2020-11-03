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Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Seher Dereli Perinçek kimdir? Minik Elif'in annesi hakkında bilgiler

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Seher Dereli Perinçek kimdir? Minik Elif'in annesi hakkında bilgiler
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Seher Dereli Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nda kurtarılan isimler arasında yer alıyor. Kurtarma operasyonlarının simge isimlerinden minik Elif Perinçek'in annesi olan Seher Dereli Perinçek, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Seher Dereli Perinçek kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Seher Dereli Perinçek hakkında merak edilen bazı bilgiler

Seher Dereli Perinçek, 1982 yılında Aydın'da dünyaya geldi. 2000 yılında Aydın Lisesi'nden mezun olan Seher Dereli Perinçek, 2004 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı anda Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Lisansını da devam ettiren Seher Dereli Perinçek, 2004 yılında Ege Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmaya başladı. 

2014 yılına kadar doktorasını tamamlayan Seher Dereli Perinçek, 2014 yılının ardından Doçentlik için çalışmalarını gerçekleştirerek bu unvanı elde etmiştir. 

Seher Perinçek, Bornova'daki Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu'nda görevini sürdürmektedir.

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