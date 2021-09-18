SEGEM sonuçları ne zaman açıklanacak? SEGEM değerlendirme hakkında detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kurum, yangında anne ve babasını kaybeden genci ziyaret ettiBakan Kurum, yangında anne ve babasını kaybeden genci ziyaret etti#Çevre Ve Şehircilik Bakanı
Bakan Akardan Gaziler Günü mesajı: TSKnın başarılarında en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittirBakan Akar'dan Gaziler Günü mesajı: 'TSK'nın başarılarında en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir'#Gaziler Günü
Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)#TFF 1. Lig
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indiAfganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi#Afganistan
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Gazzede ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmettiGazze'de ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmetti#Filistin
Rıza Çalımbay ve Erol Buluttan 1 puan değerlendirmesiRıza Çalımbay ve Erol Bulut'tan 1 puan değerlendirmesi#Sivasspor
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERGündem Haberleri

SEGEM sonuçları ne zaman açıklanacak? SEGEM değerlendirme hakkında detaylar

#SEGEM#SEGEM Sonuçları#SEGEM Sonucu
SEGEM sonuçları ne zaman açıklanacak SEGEM değerlendirme hakkında detaylar

2021 yılı sınav takvimi doğrulusunda SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı 18 Eylül tarihinde gerçekleşti. SEGEM’den, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklanacaktır. Peki, SEGEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte SEGEM değerlendirme hakkında detaylar

Haberin Devamı

 SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı, Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun'da yapıldı. SEGEM sınav sonuçları hem SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden hem de SEGEM’e üye girişi yapılarak erişilen “Başvuru Bilgilerim” bölümünden açıklanacak. 18 Eylül tarihinde yapılan SEGEM sınav sonuçlarının eylülün son haftası açıklanması bekleniyor. 

SEGEM SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları hem SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden hem de SEGEM’e üye girişi yapılarak erişilen “Başvuru Bilgilerim” bölümünden açıklanacaktır. Sınav sonuçları bölümünden yapılan sorgulamada e-posta adresinize kod gönderileceğinden başvuru formuna yazılmış olan e-posta adresinin, bu kılavuzun “Başvuru Nasıl Yapılır” bölümünde ifade edildiği şekilde olması önemlidir. Ayrıca, sınav sonuçları SEGEM’e üye girişi yaptıktan sonra “Başvuru Bilgilerim” bölümünden de 17 görüntülenebileceği için üye girişi e-posta adresi ve şifresinin unutulmaması, adaylar tarafından not edilmesi önem arzetmektedir.

 Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” veya üye girişi yapılarak erişilebilen “Başvuru Bilgilerim” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecektir. Belirtilen süre sonunda, adaylar bu alandan sertifikalarını görüntüleyemeyeceğinden kişilerin sertifikalarını bilgisayarlarına indirmeleri ve kaydetmeleri önerilir. (“sertifikayı indir” sekmesine sağ tıklayıp, “farklı kaydet/Save link as” sekmesine tıklayarak)

Haberin Devamı

Ayrıca basılı sertifika gönderimi yapılmayacaktır. 180 gün sonra sertifikalarını görüntülemek ve yazdırmak isteyen adayların, SEGEM internet sitesi üzerinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “Sertifika Ödemesi” olan 62 TL’yi yatırması ve online “Sertifika Ödemesi Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların, bu sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde SEGEM’e başvurmaları gerekmektedir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, SEGEM internet sitesinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “İtiraz Ödemesi” olan 27 TL’yi yatırması ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları konusundaki itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Sınavın Geçersiz Sayılacağı Haller

Haberin Devamı

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir. Bir adayın beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde, aradan geçen süreye bakılmaksızın, adayın girdiği sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz hale gelir. Adayların kopya girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekmektedir. Kopya girişiminde bulunan adayların kimlikleri, sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, “5.4. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar” bölümünde belirtilen sınav kurallarına uymayanlar ile “5.1.Sınava Gelirken Neler Getirilmeli” başlıklı bölümünde belirtilen kimlik belgelerinden birini yanında bulundurmayanlar sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SEGEM#SEGEM Sonuçları#SEGEM Sonucu