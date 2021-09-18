SEGEM sonuçları ne zaman açıklanacak? SEGEM değerlendirme hakkında detaylar

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SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı, Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun'da yapıldı. SEGEM sınav sonuçları hem SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden hem de SEGEM’e üye girişi yapılarak erişilen “Başvuru Bilgilerim” bölümünden açıklanacak. 18 Eylül tarihinde yapılan SEGEM sınav sonuçlarının eylülün son haftası açıklanması bekleniyor.

SEGEM SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları hem SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden hem de SEGEM’e üye girişi yapılarak erişilen “Başvuru Bilgilerim” bölümünden açıklanacaktır. Sınav sonuçları bölümünden yapılan sorgulamada e-posta adresinize kod gönderileceğinden başvuru formuna yazılmış olan e-posta adresinin, bu kılavuzun “Başvuru Nasıl Yapılır” bölümünde ifade edildiği şekilde olması önemlidir. Ayrıca, sınav sonuçları SEGEM’e üye girişi yaptıktan sonra “Başvuru Bilgilerim” bölümünden de 17 görüntülenebileceği için üye girişi e-posta adresi ve şifresinin unutulmaması, adaylar tarafından not edilmesi önem arzetmektedir.

Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” veya üye girişi yapılarak erişilebilen “Başvuru Bilgilerim” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecektir. Belirtilen süre sonunda, adaylar bu alandan sertifikalarını görüntüleyemeyeceğinden kişilerin sertifikalarını bilgisayarlarına indirmeleri ve kaydetmeleri önerilir. (“sertifikayı indir” sekmesine sağ tıklayıp, “farklı kaydet/Save link as” sekmesine tıklayarak)

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Ayrıca basılı sertifika gönderimi yapılmayacaktır. 180 gün sonra sertifikalarını görüntülemek ve yazdırmak isteyen adayların, SEGEM internet sitesi üzerinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “Sertifika Ödemesi” olan 62 TL’yi yatırması ve online “Sertifika Ödemesi Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların, bu sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde SEGEM’e başvurmaları gerekmektedir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, SEGEM internet sitesinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “İtiraz Ödemesi” olan 27 TL’yi yatırması ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları konusundaki itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Sınavın Geçersiz Sayılacağı Haller

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Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir. Bir adayın beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde, aradan geçen süreye bakılmaksızın, adayın girdiği sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz hale gelir. Adayların kopya girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekmektedir. Kopya girişiminde bulunan adayların kimlikleri, sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, “5.4. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar” bölümünde belirtilen sınav kurallarına uymayanlar ile “5.1.Sınava Gelirken Neler Getirilmeli” başlıklı bölümünde belirtilen kimlik belgelerinden birini yanında bulundurmayanlar sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.