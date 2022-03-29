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SEGEM ne zaman? İşte 2022 takvimine göre SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı tarihi

#SEGEM#SEGEM 2022#SEGEM Ne Zaman
SEGEM ne zaman İşte 2022 takvimine göre SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı tarihi

Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin (SEGEM) 2022 yılında düzenleyeceği Teknik Personel Yeterlilik sınavlarının tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Takvime göre, yılın ikinci SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, SEGEM ne zaman? İşte 2022 takvimine göre SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı tarihi

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Başvuruları 1-25 Mart tarihleri arasında yapılan SEGEM, nisan ayında gerçekleştirilecek. SEGEM sınavı 16 Nisan 2022 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şanlıurfa ve Trabzon'da yapılacak.

Mayıs ayındaki broker teknik personel sınavı 21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Haziran ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 18 Haziran'da Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Giresun ve Kars'ta gerçekleşecek.

Eylül ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 17 Eylül'de Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Samsun'da düzenlenecek.

Kasım ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 5 Kasım'da Ankara, Antalya, Adana, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Van'da düzenlenecek.

Aralık ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı ise 24 Aralık'ta Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon'da yapılacak.

 

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