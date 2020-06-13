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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Şeflerin Türkiye buluşması

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Şeflerin Türkiye buluşması
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Akdeniz ülkelerinin en ünlü 12 şefi, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen proje ile Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini online olarak takipçileriyle buluşturacak.

Kaburga dolmasından baklavaya, Karadeniz pidesinden su böreğine kadar birçok farklı Türk mutfağı lezzetini hazırlayan şeflerin sosyal medyada paylaşacakları eşsiz tariflere, Türkiye’den ünlü şef Yağız İzgül “kuzu gömlek dolması” ile katıldı. ABD’den Ben Ford “Adana kebabı”, İtalya’dan Bruno Barbieri “Karadeniz pidesi”, Tunus’tan Dhaker Bejaoui “Kayseri mantısı”, İsrail’den Rotem Ben Moyal “karnıyarık ve acı ezme”, Yunanistan’dan Gabriel Nikolaidis “muhallebeli kadayıf” gibi ünlü isimler birikimlerini Türk mutfağının zenginliğiyle birleştirdi. Etkinlikler, Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali’nin sosyal medya hesaplarından bugün ve yarın akşam canlı yayınlanacak.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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