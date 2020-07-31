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Ahmet Turhan ALTAY/ DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Seferihisar'da otluk alanda yangın

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Seferihisar'da otluk alanda yangın
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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı. Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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