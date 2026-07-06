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Seferihisar'da başkan vekilliğine Fuat Gümüş seçildi

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#Seferihisar#Fuat Gümüş#CHP
Seferihisarda başkan vekilliğine Fuat Gümüş seçildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 11:35

Seferihisar Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş seçildi.

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Belediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplam 23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak belediye başkan vekili seçildi.

Oylamada diğer adaylar Ümit Cingöz ve Çağatay Rasim Çağır birer oy aldı, 4 oy boş çıktı.

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Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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#Seferihisar#Fuat Gümüş#CHP

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