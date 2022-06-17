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Seferihisar'da 53 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

#İzmir#Göçmen#Göç
Seferihisarda 53 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

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Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi sahil hattında devriye görevini yaptığı sırada kalabalık bir grup gördü. Yapılan çalışmada, bu kişilerin yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalıştığı belirlendi. 13'ü Eritre, 13'ü Liberya, 25'i Yemen, 1'i Cibuti ve 1'i Somali uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı, 1 adet bot ile bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan A.K., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaçak göçmenler, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#İzmir#Göçmen#Göç

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