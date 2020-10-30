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Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Seferihisar nerede? İzmir Seferihisar harita üzerindeki konumu

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Seferihisar nerede? İzmir Seferihisar harita üzerindeki konumu
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Seferihisar, İzmir açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla gündemdeki ilçe oldu. Depremin kaydedildiği yer olan Seferihisar, İzmir'in en batısında yer almaktadır. Dolayısıyla denize kıyısı bulunmaktadır. 1884 yılından bu yana ilçe sıfatı bulunan Seferihisar, MÖ 1000 yıllarından bu yana yerleşim yeri olarak kayıt altında bulunmaktadır. İşte, Seferihisar haritası hakkında bilgiler ve İzmir Seferihisar nerede sorusunun cevabı

Seferihisar, limanın bulunduğu ve deniz kıyısında yer alan bir İzmir şehridir. İl merkezine uzaklığı 45 km’dir. İlçenin kuzeyinde Urla, kuzeydoğusunda Güzelbahçe ve Karabağlar, doğusunda Menderes ilçeleri, güneyinde ve batısında Ege Denizi bulunmaktadır. İlçe merkezi denizden 5 km içeride bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 375 km²'dir. Seferihisar'ın matematiksel konumu ise 26°45'00" doğu; 27°01'30" doğu boylamları ile 38°17'00" kuzey ve 38°02'00" kuzey enlemleridir.

İZMİR SEFERİHİSAR HARİTASI

İzmir Seferihisar haritasına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz;

Seferihisar'ın Beyler, Çamtepe, Düzce, Gödence, Gölcük, İhsaniye, Kavakdere, Orhanlı ve Turgut olmak üzere toplam 9 köyü ve Doğanbey ile Ürkmez beldeleri bulunmaktadır. Çamtepe Güzelbahçe ilçesinden 2001 yılında Seferihisar'a bağlanmıştır. Beyler, Orhanlı, Gödence, Çamtepe ve İhsaniye köyleri orman köyleridir. Kavakdere köyü ise dağınık yerleşme yapısına sahiptir. Orhanlı köyü 1979 tarihinden itibaren yeni yerleşim alanına kurulmuş, eski köyün yerinde bir mahalle kalmıştır.

Seferihisar ilçe merkezi 6 mahalleye sahiptir. Bunlar, Turabiye, Cami Kebir, Hıdırlık, Tepecik, Çolak İbrahim Bey, Sığacık ve Ulamış mahalleleridir.

SEFERİHİSAR NÜFUSU

YılToplamŞehirKır
19659.6615.2694.392
197010.2355.6704.565
197511.0226.4844.538
198012.0096.4055.604
198514.7278.1686.559
199021.40610.72010.686
200034.76117.52617.235
200725.83016.1149.716
200826.94523.6693.276
200928.60325.3083.295
201032.65529.2323.423
201130.89027.4223.468
201231.46727.8493.618
201231.46727.8493.618
201333.58833.588veri yok
201435.96035.960veri yok
201536.33536.335veri yok
201637.69737.697Veri yok
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