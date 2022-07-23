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Seferihisar korkuttu

#Seferihisar#Yangın#İzmir
Seferihisar korkuttu

Bir orman yangını haberi de İzmir’in Seferihisar ilçesinden geldi. İlçede 2 saat arayla 2 farklı yerde çıkan orman yangını korku dolu anlar yaşattı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde dün saat 11.30 sıralarında Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ederken 13.30 sıralarında Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanda bir yangın daha başladı. 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi’ne kaydırılarak, alevlere müdahale edildi.

Seferihisar korkuttu

EVLER KÜL OLDU

Alevler park halindeki 3 otomobile ve Talih Yılmaz’ın evine sıçradı.Yılmaz’ın bahçesindeki kümesinde bulunan horozlar da telef oldu. Beyler Mahallesi’ndeki yangın 7 saat, Doğanbey Mahallesi’ndeki ise 5 saat sonra kontrol altına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, her iki yangında toplam 3 ev, 4 otomobil ve 1 bekçi kulübesinin zarar gördüğünü söyledi.

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Seferihisar korkuttu

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#Seferihisar#Yangın#İzmir

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