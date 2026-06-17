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Seferihisar Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı | Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Gözaltı
Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu 6 kişi gözaltına alındı | Veli Ağbabanın danışmanı da gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 09:10

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet miktarının yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirlendi. MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz’ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve ilgili kolluk kuvvetlerince titizlikle yürütülen ‘rüşvet' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve tutuklamaların yaşandığı operasyonel faaliyetlerin ardından, ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

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Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu 6 kişi gözaltına alındı | Veli Ağbabanın danışmanı da gözaltında


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Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ile R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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 VELİ AĞBABA'NIN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz’ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Gözaltı

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