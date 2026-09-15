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Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

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#Seferihisar Soruşturması#Rüşvet Operasyonu#İhale Fesat
Seferihisar Belediyesinde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 06:05

İzmir’in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Seferihisar Belediyesinde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

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#Seferihisar Soruşturması#Rüşvet Operasyonu#İhale Fesat

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