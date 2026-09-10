Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 'Aşkım'lı para trafiği detayı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin ile soruşturma dosyasına giren S.A. arasındaki ilişkinin mali boyutu ve WhatsApp yazışmaları, şüphelinin ifadesiyle netleşti. Dosyadaki WhatsApp mesajlarında yer alan 'Aşkım', 'Hayatım' ifadeleri ile yüz binlerce liralık para taleplerini doğrulayan S.A., ifadesinde para trafiğinin detaylarını tek tek anlattı.

"ZAMAN ZAMAN KENDİSİ VERDİ, ZAMAN ZAMAN ŞOFÖRLERİYLE GÖNDERDİ"

Savcılık ifadesinde İsmail Yetişkin ile sevgili olduklarını beyan eden S.A., birliktelikleri süresince Yetişkin’den defalarca para istediğini kabul etti. Paraların bir kısmını Yetişkin’in şahsından nakit aldığını, bir kısmının ise makam şoförleri aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını belirten S.A., teslimatlar da Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförlerin kullanıldığını aktardı. S.A., parayı en sık getiren Aykan D.’nin kendi öz kardeşi ve aynı zamanda Yetişkin’in şoförü olduğunu doğruladı.

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Dosyadaki WhatsApp yazışmalarında da S.A.’nın "Aşkım Aykan’ı ne zaman göndereceksin?" mesajına Yetişkin’in "Aşkım şimdi çıktı yola geliyor" yanıtını verdiği ve ardından S.A.’ın ödeme için teşekkür ettiği ileri sürüldü.

300 BİN TL NAKİT KİRA DESTEĞİ VE ARAÇ ALIMI

S.A., ifadesinde konutunun kirası ve kişisel ihtiyaçları için İsmail Yetişkin’in kendisine 300 bin TL nakit parayı elden verdiğini söyledi. S.A., "6 aylık kira ve diğer ihtiyaçlarım için bana 300 bin TL parayı elden kendisi verdi. Ben de 6 aylık kirayı bankaya gidip ödedim" diyerek ev kirasının Yetişkin tarafından düzenli karşılandığını kaydetti.

S.A. ayrıca, 2025 yılının mart ayında 765 bin TL bedelle satın aldığı aracın 300 bin TL’lik kısmını İsmail Yetişkin’in ödediğini, kalan tutarı ise kendisi ve kardeşi Aykan D.’nin karşıladığını ifade etti. Araç alımı sürecinde Yetişkin ile sürekli iletişimde olduğunu ve ilanları kendisine göndererek fikir aldığını belirtti.

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"OTEL KAYITLARI DOĞRUDUR, ŞOFÖRÜN ÜZERİNE GÖRÜNSE DE BAŞKAN'LA KALDIM"

Soruşturma dosyasında yer alan Antalya, Muğla ve farklı illerdeki konaklama kayıtları sorulan S.A., kayıtların tamamının doğru olduğunu beyan etti. Seyahat giderlerinin ve otel ücretlerinin çoğunlukla Yetişkin tarafından nakit ödendiğini belirten S.A., dikkat çeken bir gizleme yöntemini de açıklayarak şunları söyledi: "İsmail Yetişkin ile seyahatlerimizde genellikle iki oda tutulurdu. Resmi kayıtlarda şoförler Aykan D. veya S.Ö. ile aynı odada kalmışım gibi görünse de gerçekte İsmail Yetişkin ile aynı odada kaldım."

FİİLEN ÇALIŞMADIĞI ŞİRKETTEN SGK KAYDI YAPILMIŞ

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Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını oluşturan sigorta işlemlerine ilişkin WhatsApp mesajları da S.A.’nın ifadesiyle ortaya çıktı. Mesajlarda geçen "Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor" ifadeleri sorulduğunda Acar, sigorta kaydının Yetişkin’in arkadaşı Zeki S.’ye ait iş yerinden yapıldığını ancak bu iş yerinde fiilen hiçbir zaman çalışmadığını açıkça itiraf etti.

İfadesinde Yetişkin ile olan ilişkisinin kişisel boyutta olduğunu ve belediyenin ihale, ödeme veya resmi işleyişine dahil olmadığını savunan S.A.’nın beyanlarının ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı elden yapılan para transferlerinin kaynağını ve belediye imkanlarının bu ilişki çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını incelemeye devam ediyor.

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UĞUR DÜNDAR DETAYI

Whatsapp yazışmalarında İsmail Yetişkin'in günlük programını anlattığı bir mesajda gazeteci Uğur Dündar'ın da adı geçti. Yetişkin'in, "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım ve nikah kıyacağım." yazdığı görüldü. Bu arada, mesajda Dündar'a yönelik herhangi bir suç isnadı yer almadı.

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