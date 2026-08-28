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Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 2 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#İsmail Yetişen
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 23:24

İZMİR'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.’nin şoförleri A.D. ve M.K. gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen görevden uzaklaştırılan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Başkan Yardımcısı G.P'nin şoförü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmış ve Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise ‘ev hapsi’ kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra ise görevine iade edilmişti. 

 

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#İsmail Yetişen

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