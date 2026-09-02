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Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli daha tutuklandı

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Soruşturması#İsmail Yetişen
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 03:01

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu başkan yardımcısı G.P'nin şoförü M.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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Ardından Seferihisar Belediye Meclisinde yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.

Soruşturmada şoförler A.D. ile M.K. ise 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

 

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Soruşturması#İsmail Yetişen

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