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Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Belediye Başkanları
Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 05:55

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran’da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları, verdikleri; 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, geçtiğimiz günlerde emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. de emniyetteki ifadesinin ardından cumartesi günü serbest bırakıldı.

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BELEDİYE BAŞKANI YİĞİT VE 1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır’a ev hapsi verildi. Kaçak yapı sahibi olduğu öne sürülen diğer şüpheli Ertan K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bugün ise emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Seferihisar Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Belediye Başkanları

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