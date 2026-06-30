Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı soruşturma dosyası kapsamında İsmail Yetişkin hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "icbar suretiyle irtikap" (3 kez) ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yetişkin hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.