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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Seferihisar#İsmail Yetişkin
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 23:57

İçişleri Bakanlığı, hakkında rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı soruşturma dosyası kapsamında İsmail Yetişkin hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "icbar suretiyle irtikap" (3 kez) ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yetişkin hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Seferihisar#İsmail Yetişkin

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