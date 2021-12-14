Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği sorgulama ekranı

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Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabilmektedir.

İhtiyaçları karşılayacak tertiplerin yapılmasından sonra her yükümlüye sefer görev çağrısı halinde katılacağı birliğin yerini ve katılma süresini belirten bir SEFER GÖREV EMRİ verilir Konuş ve kuruluşa ait gizli bilgilerin açığa vurulmaması için sefer görev emirlerine ve bunlara ait bildiri çizelgelerine birlik ve kurumların numarası ve açık adı yazılmaz. Bunun yerine birlik ve kurumlara bir SEFERBERLİK NUMARASI verilir. Seferberlik numaraları aynı zamanda kısmî seferberlik halinde seferber edilecek birlik ve kurumlara tertip edilen yedek personelin sefer görev çağrısında da kullanılır.

Sefer görevi alan yükümlüler; seferberlik duyurusunda, duyuru saatinden başlayarak 6 saat içinde yola çıkmak, köy ve mahallelerinin askerlik şubesi merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en yakın askerlik şubesinde veya sefer görevi aldığı birlikte bulunmak zorundadır.

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Sefer görev emri çıkarılan yedek subayların kimlikleri Kuvvet Komutanlıklarına, erbaş ve erlerin kimlikleri de Millî Savunma Bakanlığı

veya ilgili Kuvvet Komutanlıkları aracılığı ile askerlik daire başkanlıklarına bildirilir.

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