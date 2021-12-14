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Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği sorgulama ekranı

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Sefer görev emri nedir Sefer görev emri tebliği sorgulama ekranı

Sefer görev emri tebliği, belirli dönemlerde gelen bilgilendirici mesajlar ile gündemde yer alıyor. Bazı kişilere 'Personel sefer görev emri durumunuz vardır tebliğ edilmiştir' şeklinde gelen mesajlar, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, sefer görev emri nedir ve tebliği ne anlama gelmektedir? İşte, sefer görev emri tebliği hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabilmektedir. 

İhtiyaçları karşılayacak tertiplerin yapılmasından sonra her yükümlüye sefer görev çağrısı halinde katılacağı birliğin yerini ve katılma süresini belirten bir SEFER GÖREV EMRİ verilir Konuş ve kuruluşa ait gizli bilgilerin açığa vurulmaması için sefer görev emirlerine ve bunlara ait bildiri çizelgelerine birlik ve kurumların numarası ve açık adı yazılmaz. Bunun yerine birlik ve kurumlara bir SEFERBERLİK NUMARASI verilir. Seferberlik numaraları aynı zamanda kısmî seferberlik halinde seferber edilecek birlik ve kurumlara tertip edilen yedek personelin sefer görev çağrısında da kullanılır.

Sefer görevi alan yükümlüler; seferberlik duyurusunda, duyuru saatinden başlayarak 6 saat içinde yola çıkmak, köy ve mahallelerinin askerlik şubesi merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en yakın askerlik şubesinde veya sefer görevi aldığı birlikte bulunmak zorundadır.

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Sefer görev emri çıkarılan yedek subayların kimlikleri Kuvvet Komutanlıklarına, erbaş ve erlerin kimlikleri de Millî Savunma Bakanlığı
veya ilgili Kuvvet Komutanlıkları aracılığı ile askerlik daire başkanlıklarına bildirilir.

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