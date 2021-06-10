Şefe uzaklaştırma

İtalya’da Accademia Chigina’dan onur diplomalı Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Emin Güven Yeşilçam’ın evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut, tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sonucu savcılık, Yeşilçam hakkında ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından dava açmıştı. Özlem Savut, ceza davasının ardından bu kez Aile Mahkemesi’ne başvurarak Emin Güven Yeşilçam hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçedeki iddialara göre, Özlem Savut’un cinsel saldırı suçundan davalık olduğu Emin Güven Yeşilçam şiddet, baskı, taciz ve saldırılarını halen sürdürüyordu. Talebi haklı bulan mahkeme, ünlü orkestra şefi Emin Güven Yeşilçam’ın 1 ay süreyle Özlem Savut’un bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, tehdit ve hakaret gibi eylemlerde bulunmamasına karar verdi. Emin Güven Yeşilçam mahkemenin aleyhine verdiği karara itiraz etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara