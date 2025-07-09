Sefa’nın ölümünde ‘yaş indirimi’

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Samsun Atakum’da 19 Nisan 2024’te 00.30 sıralarında, ehliyetsiz sürücü M.B. (18) yönetimindeki otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin (23) kullandığı motosiklete ardından da elektrik direğine çarptı.

DURUŞMAYA BİLE KATILMAMIŞTI

Kazada Sefa Şerif Efe hayatını kaybetti, gözaltına alınan M.B.’ye ev hapis cezası verildi. İtiraz sonrası M.B.’nin ev hapis cezası kaldırıldı, adli kontrol hükümleri uygulandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Duruşmanın ilki geçen yıl 24 Eylül’de görüldü. Şehir dışında üniversite kazanıp okuduğunu mazeret göstererek duruşmaya katılmayan M.B. hakkında zorla getirme kararı verildi ve duruşma ertelendi. Ayrıca mahkeme, trafik bilirkişisinden kusur raporu alınmasını istedi.

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UYARILMASINA RAĞMEN ALDIRIŞ ETMEMİŞTİ

Raporda; otomobil sürücüsü M.B.’nin ‘asli kusurlu’, motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe’nin ise ‘kusursuz’ olduğuna oybirliğiyle karar verildi. Kaza sırasında otomobilde olan tanık B.A., 10 Nisan’da görülen duruşmada, “Yokuş aşağı inerken M.B.’yi uyardım, çok hızlı gidiyordu. Ama beni dinlemedi, ‘Ben usta şoförüm, ne yaptığımı bilirim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada savunma yapan M.B., “Önümdeki aracı sollamak için şeridin dışına çıktığımda karşıdan gelen motosiklet gözümü aldı ve kaza oldu. O gün trafiğe ilk kez çıkmıştım. Ehliyetim yoktu ve tedirgindim. Tanıkların hız yaptığıma ilişkin söylediklerini kabul etmiyorum. Yol, hız yapmamı engelleyecek kadar kötüydü. Beraatımı talep ederim” dedi.

ÖNCE ARTTIRDILAR SONRA İNDİRDİLER

Mahkeme, tanık ve sanıkları dinledikten sonra kararını verdi. M.B. ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın bilinçli taksir olduğuna kanaat getiren mahkeme, cezayı artırdı. Cezası 5 yıl 4 aya çıkan sanığa, olay yaşandığında 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim yapıldı. Tutuksuz sanık M.B. 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.