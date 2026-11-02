Sefaköy'de metrobüste yangın

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Olay, saat 15.15 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti.

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İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olay nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşanırken, aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. (DHA)