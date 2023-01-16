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Sefaköy metrobüs durağında feci kaza

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#Sefaköy Kaza#Metrobüs Kaza#Sefaköy Metrobüs Durağı
Sefaköy metrobüs durağında feci kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 03:33

Küçükçekmece'de Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir yolcu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Durak ile metrobüs arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

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Kaza, Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle yola düşerek, Bakırköy istikametinde durağa giren metrobüsün altında kaldı. Şoför metrobüsü hemen durdururken, vatandaşlar da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sefaköy metrobüs durağında feci kaza

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, metrobüs ile durak arasında kafası sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri de durak ile metrobüsün arasında kalan kişiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yolcu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

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 Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Sefaköy metrobüs durağında feci kaza

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#Sefaköy Kaza#Metrobüs Kaza#Sefaköy Metrobüs Durağı

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