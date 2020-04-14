Sefa İsminin Anlamı Nedir? Sefa Ne Demek?

Sefa Arapça kökenli bir isimdir. Türkçede yaygın olarak değerlendirilen ve daha çok erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer alıyor. Ancak kız çocukları için de kullanılabilen isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Sefa isminin Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘Gönül rahatlığı, rahatlık’ anlamları üzerinden tabir edildiği görülmektedir.

Sefa Ne Demek?

Sefa farklı anlamları gelebilen ve Türkçede çocuklar için isim olarak verilen en güzel adlar arasında yer almaktadır.

- Gönül rahatlığı, rahatlık,

- Kaygısız,

- Sakin olma,

- Eğlence, zevk, neşe,

Böylesi güzel ve özel anlamları ile beraber Sefa ismini hem kız hem de erkek çocukları için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu ile birlikte dile getirilmesi açısından, kolaylık sağlayan güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sefa tek başına kullanılan bir isimdir. Ancak aynı zamanda farklı isimlerle de bir araya getirebiliyor. Özellikle son dönemlerde erkek ve kız çocukları için farklı isimlerle kullanılan bir ad olduğunu söylemek mümkün. Sefa ismi için merak edilenler arasında Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer almaktadır. Bu isim Kur’an-ı Kerim'de yer almaz. Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan Sefa adını minik yavrunuz için güzel bir isim olarak verebilirsiniz.