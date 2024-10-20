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Sedyeyle getirildi, gözlerini açınca hırsızlık yapıp kaçtı

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#İstanbul#Hastane#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:02

Beyoğlu'nda sokakta baygın halde bulunan kişi, 112 ekipleri tarafından ambulansla getirildiği hastanede girdiği odadan 500 lira çaldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

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Olay,15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık ekipleri öğle saatlerinde ihbar üzerine sokakta baygın buldukları bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sedyeyle hastaneye getirilen kişi, kendine geldikten sonra tedavi olmak için oturup beklemeye başladı.

Sedyeyle getirildi, gözlerini açınca hırsızlık yapıp kaçtı

BAYGIN HALDE GELDİ, HIRSIZLIK YAPIP KAÇTI

Bir süre sonra hastanede gezmeye başlayan kişi, bir odadaki çantayı gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra çantadan 500 lirayı çalan şüpheli hastaneden yaya olarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken çantanın sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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Sedyeyle getirildi, gözlerini açınca hırsızlık yapıp kaçtı

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğünü tespit etti. Hastaneye kayıtlarına ulaşan polis, şüphelinin Kocatepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünden alındığı belirlendi. Hemen harekete geçen polis, hırsızlık şüphelisi Z.J. 'yi (24) aynı adreste yakaladı.

Sedyeyle getirildi, gözlerini açınca hırsızlık yapıp kaçtı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Z.J. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sedyeyle getirildi, gözlerini açınca hırsızlık yapıp kaçtı

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#İstanbul#Hastane#Hırsızlık

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