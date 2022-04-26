Sedyeli barikat

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitiren Cüneyt Yaruk (31), önceki gece ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi’ne getirildi ancak yaşama döndürülemedi. Cüneyt Yaruk’un yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada Yaruk’un yakınlarından biri, kendilerine müdahale eden polisin belinden tabancasını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun duvarı delerken, sağlık çalışanları büyük panik yaşadı. Sağlık çalışanları sedyeleri kapı önüne bariyer yapıp öfkeli kalabalığın geçişini engelleyerek kendilerini korumaya çalıştı. Ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Elektrik çarpması sonucu ölen Cüneyt Yaruk’un cansız bedeni ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan hasta yakınlarından bir kişi de tutuklandı.

TEPKİ YAĞDI

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Öte yandan, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları, olaya ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıya büyük tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, “Lice Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?” ifadelerini kullandı.

BAKAN’DAN HATIRLATMA

Sağlık Bakan Fahrettin Koca da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimli olanlara hatırlatıyorum: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi” ifadelerine yer verdi.