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Sedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar

#Sedefnur Çağlar#Polis#Pencere
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılar

Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23), 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.

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Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü. O.Ç. ve E.Ş.'nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar'ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi. Polis memurları A.A. ve O.Ç.'nin açığa alındığı bildirildi.

Gittiği evde 7. kattan düşen Sedefnur Çağlar ağır yaralandı
daha fazla video içinGittiği evde 7. kattan düşen Sedefnur Çağlar ağır yaralandı
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#Sedefnur Çağlar#Polis#Pencere

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