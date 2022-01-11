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Sedefnur’un şüpheli düşüşü

#Sedefnur Çağlar#Pencere#Düşme
Sedefnur’un şüpheli düşüşü

Polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte, bir polis memuruna misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar, 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, o sırada evde bulunan 2 polis memuru ve 1 genç kız gözaltına alındı.

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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar (23), geçen cumartesi gecesi polis memuru olan erkek arkadaşı A.A. ile birlikte, polis memuru arkadaşları O.Ç.’nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent Sitesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar, pazar sabahı 06.30 sıralarında 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden düştü. Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralı genç kız yoğun bakımda tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

'TELEFONUMU GÖSTERMEYİNCE ATLADI'

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.A. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise hem evde hem de genç kızın düştüğü yerde geniş çalışma yaptı. Sedefnur Çağlar’ın gözaltındaki polis memuru arkadaşı A.A. ifadesinde, kız arkadaşı ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur’un cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve kendisini pencereden attığını öne sürdü.

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Diğer polis memuru O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağıya baktıklarında genç kızı yerde gördüklerini söyledi. Polis memurları A.A. ve O.Ç.’nin açığa alındığı bildirildi.

Öte yandan Sedefnur Çağlar'ın Sivas'ta yaşan ailesinin olayın ardından Kocaeli'ne geldikleri öğrenildi. Sedefnur Çağlar'ın Kocaeli Üniversitesi’ndeki okul ve sınıf arkadaşları da hastaneye giderek, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

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#Sedefnur Çağlar#Pencere#Düşme

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