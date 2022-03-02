Sedefnur yoğun bakımdan çıktı

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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, 9 Ocak gecesi polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur, sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Soruşturma kapsamında polis memuru Ata ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. E.Ş. ile O.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ata ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur’un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

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Vücudunda çok sayıda kırık olan, beyninde ödem oluşan Sedefnur yoğun bakımda uyutuldu. Sedefnur, beynindeki ödemin küçülmesinin ardından geçen hafta uyandırılmıştı. Önceki gün yoğun bakımdan çıkarılan Sedefnur kendisi için ayrılan odaya alındı. Hürriyet’e konuşan Sedefnur’un babası Ahmet Çağlar, “Şimdilik yoğun bakımdan çıktı, kendisi için hazırlanan bir odaya alındı. Durumu daha iyi. Takip edip göreceğiz” dedi. Sedefnur’un hayati bir tehlikesi yok. Ancak ifadesi alınacak durumda da değil. Sedefnur’un ifadesi olayın aydınlatılması için en önemli delillerden biri olacak.



