Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahkeme kararı sonrası şok Oğlum tutuklandıMahkeme kararı sonrası şok! 'Oğlum tutuklandı'#Novak Djokovic
Bakan Koca paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Fahrettin Koca
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı 14 ilde sarı kodlu alarm…Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı! 14 ilde sarı kodlu alarm…#Meteoroloji
Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…#Sağlık
Bakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildiBakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı! Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildi#Kur Korumalı Mevduat
Alay konusu olmuştu... Dünyanın en saçma binası yıkılıyorAlay konusu olmuştu... 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor!#Kahramanmaraş
Uygulama bugün başladı Kimlik kartlarında yeni dönemUygulama bugün başladı! Kimlik kartlarında yeni dönem#E-İmza Uygulaması
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Dev bankadan flaş Fed tahmini Tek tek ayları sıraladı...Dev bankadan flaş Fed tahmini! Tek tek ayları sıraladı...#Fed
Sözleri infial yaratmıştı... Ölüm sebebi şoke ettiSözleri infial yaratmıştı... Ölüm sebebi şoke etti!#Qanon
Hande Erçel’den duygulandıran paylaşım Çok özledim anneciğimHande Erçel’den duygulandıran paylaşım! 'Çok özledim anneciğim'#Hande Erçel
Plan geri tepti En büyük korku gerçek olduPlan geri tepti! En büyük korku gerçek oldu#Rusya
17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim#Sinead O'connor
‘SIR’ın sahibinin dikkat çeken hesap hareketleri‘SIR’ın sahibinin dikkat çeken hesap hareketleri!#FETÖ
HABERLERGündem Haberleri

Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor

#Kocaeli#Körfez#Sedefnur Çağlar
Sedefnur Çağların 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memurunun evinde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın olayına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memurlarının işlemleri sürerken, genç kız ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent sitesi 3. etap A-11 blokta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde yedinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlgili Haber

Misafirliğe gittiği evde 7nci kattaki pencereden düştüMisafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştüHaberi görüntüle

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ne geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Öte yandan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralanması Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarını da üzdü. Genç kızın okul ve sınıf arkadaşları hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Haberin Devamı

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Genç kızın 7. kattan düşmesinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyu geniş çaplı soruşturuyor. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri evde bulunan 2'si polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise hem evde, hem de genç kızın düştüğü yerde geniş çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına bulunan 3 kişiyle ilgili tahkikatın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Körfez#Sedefnur Çağlar

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı