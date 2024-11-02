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Sedef’in katillerine müebbet talebi

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#İstanbul#Büyükçekmece#Adli Tıp Kurumu
Sedef’in katillerine müebbet talebi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024’te, Sedef Güler’in (24) cansız bedeni, denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bulunmuştu.

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Emniyete kayıp ihbarında bulunan Sedef Güler’in ailesi, kızlarını sırtında bulunan yılan dövmesinden teşhis etmişti. Cinayete ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı. Fezlekede yer alan iddiaya göre, Sedef Güler’in kız arkadaşının babası Yavuz Güngör ve Fırat Baykara, Sedef Güler’i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürüp, cesedi yok etmek için plan yaparak, bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldılar. Şüpheliler 6 Haziran’da tekrar buluştular ve Güler’in cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldılar. Yavuz Güngör ve Fırat Baykara, Sedef Güler’in ellerini koli bandı ile bağlayıp, halıya sarıp, ayaklarını zincir ve dambıl ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağıya attılar.

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Sedef’in katillerine müebbet talebi

Yavuz Güngör

‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASI

Fezlekede, Sedef Güler’in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Dairesi’nin incelemesinde Güler’in, kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı anlatıldı.

Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurtdışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Yargılamanın yapılması için fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Adli Tıp Kurumu

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