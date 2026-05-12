Sedef’in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti oy çokluğu ile Yavuz Güngör’ü (55) ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Fırat Baykara’yı ise ‘cinayete yardım’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karşı oy kullanan mahkeme başkanı, Güler’in kanında yüksek miktarda uyuşturucu bulunduğuna, ölüm sebebinin ne olduğu noktasında, toplanan tüm delillere göre tam bir tespite varılamadığına dikkat çekerek, Güngör’ün ‘bilinçli taksirle öldürme’, Baykara’nın ise ‘suç delillerini gizleme veya yok etme’ suçunu işledikleri yönünde görüş bildirdi.

İŞ GÖRÜŞMESİ DİYE GİTMİŞTİ

Avcılar’da annesiyle birlikte yaşayan Sedef Güler, 4 Haziran gecesi iş görüşmesi için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. İddiaya göre, iş görüşmesi için gittiği kafede işletme sahibi sanık Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G. ile tartışan Sedef Güler, aynı gün gece saatlerinde Güngör ile Beylikdüzü’nde kaldığı eve gitti. Uyuşturucu madde satma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Güngör, alkol aldıktan sonra aynı gece kendisiyle kalan Güler’in hayatını kaybetmesi sonucu arkadaşı tutuklu sanık Fırat Baykara’dan yardım isteyip cesetten kurtulma planı yaptı.

Haberin Devamı

ETİKET FAİLLERİ YAKALATTI

Plana göre Sedef Güler’in cesedini bir gün evde tutan Güngör ve Baykara, otomobille götürdükleri cesedi halıya sarıp ellerine ve ayaklarına dumbell ile ağırlık bağlayarak Büyükçekmece’de denize attı. Güler’in cesedinin 7 Haziran’da balıkçılar tarafından bulundu. Emniyete kayıp ihbarında bulunan Sedef Güler’in ailesi, kızlarını sırtında bulunan yılan dövmesinden teşhis etti. Güler’in cesedinin bulunmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, cesedin sarıldığı halıdaki kuru temizlemeci etiketi üzerinden faillerin kaldığı evi ve şahısları tespit etti.