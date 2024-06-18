Sedef’in katili son anda yakalanmış

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran sabahı balıkçılar tarafından halıya sarılı ve ağırlık bağlanmış şekilde cesedi bulunan Sedef Güler’in (24) katil zanlısı olarak aranan Yavuz Güngör (52), 16 Haziran’da Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunanistan’a sınır Elçili Köyü’nde yakalandı. Edirne Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul polisine teslim edilen ve hakkında uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Yavuz Güngör, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada polise verdiği ifadede cinayet iddialarını reddedip genç kızın eceliyle öldüğünü belirten Güngör, birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler’in nefes almadığını fark ettiğini ve korktuğu için arkadaşıyla halıya sarıp cesedi denize attığını anlattı. Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberin Devamı

PASAPORT, KİMLİK VE TELEFONUNDAN KURTULMUŞ

Türkiye’nin konuştuğu vahşi cinayetin 1 numaralı şüphelisini yakalamak için yapılan istihbarat çalışmalarında, Güngör’ün Edirne üzerinden sınırı geçmek istediği yönünde bilgilere ulaşan jandarma ekipleri 2 gün önce Edirne’nin Elçili köyüne operasyon düzenlemişti. Alınan istihbarata göre insan kaçakçılarıyla belli bir miktar para karşılığında anlaşan Güngör, Meriç Nehri kıyısındaki botla Yunanistan’a kaçmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda üzerinden para, cüzdan, pasaport, kimlik çıkmayan Güngör’ün telefonunu da kırıp attığı tespit edildi.