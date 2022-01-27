Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

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Mahkeme ret gerekçesinde, tutuklama kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını belirtti. Avukatı Uğur Poyraz, mahkemeye sunduğu dilekçede, “Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu ve özel eğitim gerektiren 12 yaşında bir oğlu bulunmakta, tutuklanması nedeniyle çocuğu cezalandırılmaktadır” dedi. İtirazı değerlendiren İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğunu, Kabaş hakkında benzer suçtan daha önce de yargılama yapıldığını hatırlattı.