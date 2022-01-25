Sedef Kabaş'ın sözleri... ‘Bunun ifade hürriyetiyle ilgisi yoktur’

Haberin Devamı

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi: “Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, ahlaksız bir davranış biçimidir. Cumhurbaşkanımızın şahsına, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyeti ile ifade hürriyeti ile bir ilgisi yoktur. Eğer birisi buna ‘fikir hürriyeti’ ya da ‘ifade hürriyeti’ diyorsa milletin evi olan, seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın millete hizmet mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne birisinin edepsizce ‘ahır’ demesini meşru gören birisi varsa ifade hürriyetinden hiçbir şey anlamamıştır. Bu millete hakarettir, milli iradeye hakarettir. Milletin verdiği oylara, seçtiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir. Devlet başkanlığına, devletin başına hakarettir. Hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak, hakaret edene tavır alındığında ‘muhalefet susturuluyor’ yaklaşımını ortaya koymak, fikir hürriyetini istismar etmektir AK Parti bu konuda hukuki ve siyasi mücadelesini kararlı olarak sürdürecektir.

Haberin Devamı

CHP’NİN TEKLİFİ

CHP’nin Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasalarda çıkartılmasına dair taslağı olduğunu basından okudum. CHP eğer bu nefret söylemine karşı bir davranış geliştirebilseydi, o zaman ben bu konuyu tartışırdım. Cumhurbaşkanlığı makamına hakareti sistematik hale getirmek, seçilmiş Cumhurbaşkanının meşruiyetine gölge düşürmeye çalışmak, Avrupa’daki Türk ve İslam düşmanlarının söylemiyle cumhurbaşkanına saldırmakla hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak istiyorlar. O şahıs Cumhurbaşkanımıza karşı bu galiz ifadeleri kullanırken, CHP vekilleri sustu. Hakarete zımni bir onay verirseniz, yapmaya çalıştığınız şey hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak olur. Sistematik olarak nefret siyaseti oluşturmaya ve demokrasimizi kuşatmaya çalışıyorlar. İki aydır demokratik gündemi felç etmeye çalışıyorlar.

Haberin Devamı

DÜNYADA DA BÖYLE

Dünyanın her yanında cumhurbaşkanlarına yönelik hakaretin cezai müeyyide ile düzenlendiği düzenleme var. Bu ifadelerin kullanılması suç olarak düzenlenmiş. Bazı genel başkanların bu konuya ses çıkarmayan, yargının aldığı karara odaklanan bir yaklaşım ürettiklerini gördük. Bu ahlaksız hakareti yapan şahsın konuştuğu video üzerinden değil de tweet’i üzerinden bir uygulama yapılmış gibi gösteriyorlar. O yayını izleyen biri bunu söyleyemez. AB ülkelerine bakın. Keşke bu yasanın işlemesine neden olacak ortam olmasa.”

KRİPTO PARALAR

KRİPTO paralar gibi doğrudan insanların hayatını etkileyen konuların ele alınması gerekiyor. Getirileri kadar ortaya çıkan tehditler de söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili de talimat vermiştir.

Haberin Devamı

ZİYARET TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlarla Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna tarafında olumlu karşılanan bir iradeyi ortaya koyuyor. Bu, Türkiye’nin dış politikada etkisiz olduğu şeklindeki yaklaşımlara verilebilecek en güçlü cevaplardan birisidir. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin sadece bir tarafına hitap ederken, Cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına da hitap edebiliyor. Yeni bir krizi, savaşı bölgemiz hiçbir şekilde kaldıramayacaktır. Bu bir domino taşı etkisiyle başka krizlere neden olabilecektir. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti, tansiyonun düşürülmesi bakımından çok önemli olacaktır. Ama Putin ile görüşme yüz yüze mi olur, telefonla mı olur, bu takdirleridir.”