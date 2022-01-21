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Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

#Sedef Kabaş#Soruşturma#Hakaret
Sedef Kabaşa Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma

Gazeteci Sedef Kabaş'a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi: Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

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#Sedef Kabaş#Soruşturma#Hakaret

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