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Sedef Güler cinayeti... Anneyi halıyla tehdit ettiler

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#Avcılar#Sedef Güler#Beylikdüzü
Sedef Güler cinayeti... Anneyi halıyla tehdit ettiler
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:00

Avcılar’da annesiyle birlikte yaşayan Sedef Güler, 4 Haziran gecesi iş görüşmesi için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

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İddiaya göre iş görüşmesi için gittiği kafede işletme sahibi sanık Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G. ile tartışan Sedef Güler, aynı gece Güngör ile Beylikdüzü’nde kaldığı eve gitti. Evde ölen Güler’in cesedini Yavuz Güngör arkadaşı Fırat Baykara ile birlikte halıya sarıp ellerine ve ayaklarına ağırlık bağlayarak Büyükçekmece’de denize attı. Güler’in cesedi 7 Haziran’da balıkçılar tarafından bulundu. ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan Güngör ve Baykara’nın yargılanmasına dün devam edildi.

Söz verilen anne Gülizar Sezer, “Bana tehdit olarak sürekli halı gönderildi. Tehditleri diğer kızım üzerinden almaya devam ediyorum. Bu davanın derinleştirilerek araştırılmasını istiyorum. Bana gücünüz yetmeyecek, hesabını vereceksiniz” dedi. Yavuz Güngör ise Sedef Güler’in ailesine yönelik suçlamalarda bulunarak, “Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Bu kadının her türlü uyuşturucu kullandığını gördüm. Hayatımı mahvetti” dedi.    

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#Avcılar#Sedef Güler#Beylikdüzü

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