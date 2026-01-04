×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Seddülbahir Kalesi, 2026 EMYA adayı! Bakan Ersoy açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Seddülbahir Kalesi#EMYA 2026#Kültürel Miras
Seddülbahir Kalesi, 2026 EMYA adayı Bakan Ersoy açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 14:37

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’de yer alan Seddülbahir Kalesi’nin, Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026’ya aday gösterildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bu adaylığın, Türkiye’nin kültürel mirası koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturma vizyonunun uluslararası alanda gördüğü karşılığın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihî kimliğini koruyarak yeniden işlev kazandı. Bugün, yalnızca bir tarihî yapı değil; güçlü bir hafıza ve anlatı mekânı olarak ziyaretçilerini karşılıyor” dedi.

Seddülbahir Kalesi, 2026 EMYA adayı Bakan Ersoy açıkladı

Bakan Ersoy, aslına uygun restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023 tarihinde ziyarete açıldığını hatırlatarak, bu açılışın Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin ayrıca anlam taşıdığına dikkat çekti.

Haberin Devamı

Seddülbahir Kalesi, 2026 EMYA adayı Bakan Ersoy açıkladı

EMYA 2026 adaylığının, yürütülen çalışmaların uluslararası müzecilik çevrelerinde dikkatle takip edildiğini ortaya koyduğunu belirten Ersoy, “Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Seddülbahir Kalesi, 2026 EMYA adayı Bakan Ersoy açıkladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seddülbahir Kalesi#EMYA 2026#Kültürel Miras

BAKMADAN GEÇME!