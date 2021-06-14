SEDDK: Trafikte fiyat artışı önlendi

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasına yönelik düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması üzerine açıklama yaptı. Yasayla trafik sigortasında tazminatların daha öngörülebilir bir hale kavuştuğunun ve yeni dönemde trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı şekilde ödeneceğinin belirtildiği açıklamada, düzenlemenin amacının tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğu ifade edilerek, böylece sigortalılar, hak sahipleri ve sigorta şirketleri açısından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu vurgulandı.

DAVA YÜKÜ HAFİFLEYECEK

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle mahkemelerde oluşan dava yükünün de önüne geçileceğine değinilerek, “Hak sahipleri uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilecek, sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek, daha etkin yönetebilecek. Bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecek. Ayrıca trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacak” denildi.

PRİMLER MAKUL OLACAK

Trafik sigortasında tazminat hesaplamalarına yönelik esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesiyle sigorta şirketlerinin sorumluluğunun, dolayısıyla finansal durumlarının öngörülebilir olmasının sağlanacağının belirtildiği SEDDK açıklamasında, “Düzenleme ile vatandaşlar makul primlerle trafik sigortasını temin etmeye devam edecek. Bu sayede hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primler vatandaşlar tarafından ödenebilir seviyede olması hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olması sağlandı” denildi.

SEDDK, yaptığı açıklamada, değer kaybı, vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamaları için esas alınacak aktüeryal ve teknik yöntemler ile bunlara ilişkin esasların en kısa sürede düzenleneceğini de bildirdi.

TAŞLAR YERİNE OTURDU

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, trafik sigortasında belirsizliğin kalktığını söyledi. Trafik Kanunu’nda değişikliği içeren Kanun Teklifi’nin, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması üzerine açıklama yapan Atilla Benli, sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden birinin çözüme kavuştuğunu, trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin kanun ile belirlenmesiyle standardizasyon sağlandığını, ayrıca teminat dışında kalan durumların da ile düzenlenir hale geldiğini, bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlandığını kaydetti.Benli, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası trafik sigortasında bedeni tazminatlar konusundaki belirsizliklerle beraber standart olmayan uygulamaların söz konusu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bu uygulamalar, mahkemeler üzerinde dava yükü oluşturuyordu. Yasa değişikliği ile tazminatların şeffaf ve hızlı bir şekilde hak sahiplerine ödenebilmesinin önü açılırken, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerimizde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacak. Böylece vatandaşlarımız tazminatlarını alabilmek için uzun yıllar beklemeyecekler. Hak sahipleri, alacakları sigorta tazminatını hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan bilecekler. Sektörümüz de artık önünü daha net görebilecek ve bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki rolüne daha da fazla odaklanabilecek. Trafik sigortasında artık taşlar yerine oturacak, hem sigortalılarımız hem de sektörümüz önünü artık daha net görebilecek.”

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