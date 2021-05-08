Sedat Peker'in iddialarına Jandarma ve Tolga Ağar’dan yalanlama

Sedat Peker sosyal medyadan servis ettiği videoda, Yeldana Kahraman isimli kadının ölümüyle ilgili Tolga Ağar’ı suçladı. Peker, Yeldana Kahraman’ın jandarmaya giderek tecavüz iddiasıyla şikâyetçi olduğunu ve bir gün sonra da ölü bulunduğunu iddia etti. Jandarma Genel Komutanlığı Peker’in iddialarını şu açıklamayla yalanladı: “6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; Yeldana Kahraman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar’ı şikâyet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ölü bulunduğu’ şeklinde haberler yer almıştır. Jandarmaya müracaatı kesinlikle olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır.”

‘BENİMLE İLGİSİ YOK’

AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar Twitter’daki hesabından “Şahsıma yönelik iftiraları reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuk işlemleri başlatacağım. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi yok” dedi.

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