Sedat Peker’e yakalama kararı
Yurtdışından sosyal medyada yayınladığı videolarla suçlamalarda bulunan Sedat Peker hakkında, Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturması kapsamında, şüpheli Reis Sedat Peker’in yurtdışında firari olması sebebiyle Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yakalanmasına karar verilerek yakalama emri düzenlenmiştir” denildi. Başsavcılık ayrıca şüphelinin kimlik bilgilerine bir ekleme yapılmadığını, nüfus kayıtlarındaki tam adının kullanıldığını belirtti.
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