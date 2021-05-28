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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Sedat Peker suç örgütü operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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Sedat Peker suç örgütü operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Geçen ay Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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